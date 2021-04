Controlli anti Covid nel bed and breakfast: sferra calci e pugni contro gli agenti - Terzo Binario News

Nel pomeriggio di ieri, dopo una segnalazione giunta al 112, di un possibile assembramento presso una struttura ricettiva in via Odone Belluzzi, gli agenti della Sezione Volanti e del commissariato Spinaceto hanno arrestato, per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, P.A. romano 25enne.

Nel corso del controllo presso il Bed end Breakfast i polizotti hanno trovato 4 persone intenti a festeggiare con musica ad alto volume. L’uomo, insofferente al controllo, ha poi reagito scagliandosi contro i poliziotti con calci e pugni.

Il giovane, non senza sforzo, è stato bloccato e accompagnato negli uffici di polizia.