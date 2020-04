Contributo affitto Roma, da lunedì 27 aprile via alle domande - Terzo Binario News

“Il Comune di Roma ha annunciato che il prossimo lunedì, 27 aprile, sarà finalmente diffuso l’avviso pubblico per il contributo all’affitto regionale, con la promessa che le procedure saranno più semplici e veloci” così il segretario Fabrizio Ragucci che spiega “le persone potranno fare domanda solo da quel momento, seguendo l’iter che verrà descritto nell’avviso”.

“La delibera regionale è stata annunciata il 10 aprile, quindi è evidente che l’avviso del campidoglio arriva con evidente e madornale ritardo: ben 17 giorni, il che significa che i cittadini avranno a disposizione pochissimi giorni per la presentazione delle domande”.

E ancora:”Altrettanti inspiegabile è la mancata sollecita pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e speriamo che questa negligenza non provochi ulteriori complicazioni e ritardi nell’erogazione dei contributi. Restiamo inoltre in attesa che la Regione risponda alle numerose richieste di delucidazione che abbiamo inviato via PEC la scorsa settimana, poiché molti requisiti e caratteristiche della delibera risultano ancora dubbi ed è fondamentale conoscerne con chiarezza i contenuti”.

Ragucci, infine, raccomanda: “Invitiamo tutti a monitorare le pagine Facebook dell’Unione Inquilini, per rimanere costantemente aggiornati”.