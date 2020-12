Contributo affitto: 195mila euro non utilizzati "perché non sono giunte richieste", il caso nel Municipio XIV - Terzo Binario News

Un contributo all’affitto – 195mila euro la cifra – non erogato “perché non sono pervenute richieste”. È quanto emerso nel corso dell’ultima Commissione bilancio del Municipio XIV. A riferirlo è stato Julian Colabello, consigliere del Partito democratico e presidente della commissione Trasparenza.

“Abbiamo decine di migliaia di famiglie in emergenza abitativa o senza casa popolare – ha continuato -che hanno perso in tutto o in parte lo stipendio o il reddito ma nessuno ha chiesto il contributo. Sulla questione faremo un approfondimento, ma è particolare vedere come non sia stata utilizzata liquidità in un periodo di emergenza come questo”.

Il dato è venuto a galla venerdì scorso, quando all’ordine del giorno della commissione era stata fissata la discussione sulla variazione al bilancio di previsione e il relativo emendamento di giunta capitolina. L’assessora municipale al Bilancio, Piera Teresa Petrella Tirone, nel suo intervento ha spiegato che i 195mila euro sono riferiti a contributi economici per assistenza alloggiativa. Nel dettaglio, è liquidità integrata nell’ambito della seconda variazione, primo semestre 2020, per l’assistenza alloggiativa. In poche parole parliamo di “fondi vincolati”. Fondi che l’ufficio socio-educativo ha rinviato perché “non richiesti”.

“È un insulto a Roma e ai romani non saper utilizzare i fondi messi a disposizione per la sofferenza abitativa”. È andato su tutte le furie Fabrizio Ragucci, segretario romano dell’Unione inquilini, non appena è venuto a conoscenza di quanto accaduto: “Chiedo al Comune di commissariare il Municipio XIV, perché è governato da persone non capaci ad amministrare il territorio. Ringrazio il consigliere Colabello per aver comunicato quanto detto in Commissione. Ci sono pochi soldi ma non si riesce a utilizzarli: è indecente. Le modalità di utilizzo non sono funzionali? Bene, potevano essere trovate soluzioni. Penso che i cittadini non siano stati ascoltati”.

“No” al blocco sfratti e “disastro sociale”

Un problema che si è aggiunto a un altro problema, denunciato ieri sempre dall’Unione inquilini: “Il Pd ha ritirato l’emendamento presentato alla legge di bilancio, gli emendamenti di M5S e Leu dal decreto Ristori che erano già stati bocciati al Senato per la proroga del blocco degli sfratti. In questo modo si sancisce in maniera definitiva la fine della sospensione degli sfratti per famiglie, per artigiani e commercianti, per coloro che hanno un esproprio in atto. Questo in assenza di contributi affitto, erogati con somme minime e in tempi biblici. In assenza di una vero Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica a canone sociale. In assenza di reale possibilità di ricontrattare gli affitti, rischiando così l’aggravamento della questione abitativa senza alcuna soluzione in atto. Il tutto con una emergenza sanitaria che continua a martoriare il nostro Paese”.

“Dal 1 gennaio 2021 si apre un’altra pagina e si apre con l’incapacità da parte di Governo, Parlamento, Regioni e Comuni di avere anche solo la percezione della situazione abitative nel nostro Paese, senza risposte al fabbisogno, molti non resteranno a casa, molti resteranno indietro e saranno lasciati soli. Ad ognuno le proprie responsabilità”.

Emergenza sfratti e la nota dei sindacati

“Nella legge di bilancio e nel decreto Ristori in discussione in Parlamento, è nel farraginoso e accidentato percorso degli emendamenti, non c’e’ traccia di una norma di sospensione ulteriore delle esecuzioni degli sfratti e delle procedure immobiliari, oltre la imminente scadenza del 31 dicembre. Questo significherebbe un sostanziale via libera agli sfratti dal 1° gennaio per famiglie ed esercizi commerciali, nonché alle esecuzioni forzate dei provvedimenti a seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo per la prima casa. L’assenza di una indispensabile norma di proroga è del tutto grave e incomprensibile anche alla luce degli intendimenti emersi durante la discussione del Def e degli impegni assunti dal governo in quanto significherebbe gettare benzina sul fuoco del dilagante disagio sociale”. È quanto sostengono i sindacati.

“In assenza di risorse e politiche stabili e strutturali per la casa, a partire da un massiccio piano organico e strutturale per l’aumento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e nel bel mezzo di una pandemia che non accenna ad allentare la sua tragica presa sul paese, la ripresa delle esecuzioni degli sfratti sarebbe un colpo durissimo per la tenuta sociale e incrinerebbe ulteriormente la già debole fiducia dei cittadini e dei piccoli e medi operatori economici nei confronti delle istituzioni. Va considerato peraltro che la ripresa delle esecuzioni degli sfratti metterebbe a dura prova i Comuni che non potranno affrontare con adeguati servizi sociali questa nuova emergenza e, più in generale, le strutture di assistenza pubbliche e del privato sociale che ordinariamente intervengono per la prima tutela dei nuclei familiari sfrattati, soprattutto in presenza di minori, anziani o condizioni di precarietà economica e sociale. Infine, se consideriamo che a breve dovrebbe partire la campagna vaccinale contro il coronavirus, che secondo le previsioni del governo e del commissario Arcuri terminerebbe non prima del prossimo autunno, questo non farebbe che aggiungere un’emergenza casa aggravata a dismisura alla più generale emergenza sanitaria e potrebbe gettare il paese nel caos”.

“L’alternativa allo sfratto selvaggio esiste e consiste nel prevedere misure che consentano di salvaguardare la locazione evitando il contenzioso giudiziario e incentivando e agevolando con lo strumento fiscale la rinegoziazione per la diminuzione di degli affitti , dando ristoro economico ai proprietari che accettano di ridurre sensibilmente i canoni oggi insostenibili, aumentando le risorse dei fondi di sostegno all’affitto e per morosità incolpevole per consentire alle parti di mantenere in vita i contratti dentro un più ampio patto sociale per la casa tra associazioni degli inquilini, associazioni dei proprietari, governo e comuni . A tal fine si deve procedere a riaprire i tavoli degli accordi territoriali sugli affitti concordati per una revisione in diminuzione dei parametri degli affitti che tengano conto delle mutate condizioni economiche indotte dalla pandemia. Sullo sfondo resta la necessità di definire in tempi brevi un Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica pluriennale sostenuto dalle risorse inutilizzate della ex Gescal e da quota parte delle risorse disponibili con il Recovery Fund. Da questa emergenza si potrà uscire solo con unità di intenti, misure adeguate e strutturali, certezze sui tempi di attuazione, semplificazione di tutte le procedure per la concessione delle agevolazioni e dei contributi agli aventi diritto”.