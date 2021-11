Contributi per gli affitti, a Cerveteri aperte le domande - Terzo Binario News

È online il bando per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di affitto relativamente l’anno 2020.

REQUISITI:

➖ cittadinanza italiana, oppure cittadinanza in un paese dell’Unione Europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno,

➖ residenza all’interno del Comune di Cerveteri;

➖ titolarità di un contratto d’affitto regolarmente registrato;

➖ mancanza di titolarità di diritti di proprietà su altri immobili;

➖ non essere assegnatari di immobili di edilizia residenziale;

➖ essere in regola con il pagamento del canone d’affitto;

➖ avere ISEE del nucleo familiare non superiore a 14mila Euro.

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

➖ copia di un documento di identità valido;

➖ attestazione ISEE del richiedente in corso di validità;

➖ copia del contratto di locazione regolarmente registrato e relative ricevute di pagamento;

SCADENZA: le ore 12:00 di venerdì 26 novembre

Per ogni informazione contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0689630209 e 3334914455 oppure inviando una e-mail a diego.vaggi@comune.cerveteri.rm.it

Modulistica: https://bit.ly/3mXCOnN

Alessio Pascucci