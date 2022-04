Contributi canoni locazione, Comune Civitavecchia pubblica la graduatoria - Terzo Binario News

L’assessore ai Servizi Sociali Cinzia Napoli comunica che nell’Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia è stata pubblicata la “graduatoria ammessi” (con l’“elenco esclusi”) ai contributi finalizzati al pagamento di canoni di locazione in favore di cittadini residenti in stato di bisogno anno 2021.

Per il suddetto bando hanno presentato istanza on line al beneficio 143 utenti, di cui 101 ammessi e 42 esclusi, per una spesa complessiva di 167.674,38 euro.

Nell’Albo Pretorio sarà possibile visionare anche gli allegati con ammissioni ed esclusioni utilizzando, quale modalità di trattamento dei dati personali, anziché il nominativo il numero di protocollo dell’istanza. Verrà comunque inviato a ciascun richiedente l’esito della domanda tramite piattaforma Elixforms e, qualora si volesse fare opposizione alla suddetta graduatoria, potranno essere presentati ricorsi durante il periodo di pubblicazione della stessa – quindici giorni – all’Ufficio Politiche per la Casa. I motivi di esclusione sono riferiti alla mancanza di requisiti previsti nel bando.

«In ogni caso» rassicura l’assessore Napoli, «dopo l’approvazione del bilancio comunale, acquisiti ulteriori fondi regionali, si procederà con la pubblicazione di un 2° bando per il 2022. Considerato il prossimo periodo di festività pasquale» ha poi spiegato, «si è voluto dare un sostegno a tutte le famiglie in difficoltà economica e sociale visto che non è stato possibile erogare i buoni spesa che questo assessorato ha dato alla popolazione dallo scorso anno». L’assessore Napoli precisa che la sostenibilità economica dei Buoni Spesa erogati durante la fase pandemica è stata assicurata dalle risorse straordinarie conferite dalla Regione Lazio, «grazie alle quali siamo riusciti a pubblicare bandi destinati alle famiglie fragili per fronteggiare le varie fasi critiche epidemiche. Purtroppo con il superamento dello stato emergenziale, i Servizi Sociali non possono più contare su risorse aggiuntive».