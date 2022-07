Conto alla rovescia per il Jova, a Campo di Mare “aspettando il Boom” • Terzo Binario News

Grande attesa in città per il villaggio che si allestirà sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a partire dal 15 luglio. Intanto, impazza il toto-ospiti di Jova…

È il concerto più atteso dell’estate, l’evento, la due giorni di musica più travolgente ed esplosiva che possa esserci.

Dopo il mega concerto del 2019, a Campo di Mare, sulla Spiaggia degli Etruschi tutto è pronto per accogliere nuovamente Lorenzo Jovanotti e il Jova Beach Party, che sabato 23 e domenica 24 luglio sarà nuovamente a Cerveteri con un doppio straordinario concerto, l’unica tappa in tutto il Lazio.

In attesa dell’evento, che catapulterà sul Litorale e sulla spiaggia di Cerveteri oltre 50mila in due giorni, fervono i preparativi sul nuovo Lungomare dei Navigatori Etruschi per “Aspettando il Boom”, un maxi-villaggio con stand enogastronomici e Luna Park che il Comune di Cerveteri, memore dei successi del 2019 e del 2021, ha voluto allestire in attesa dei concertoni del cantante di serenata rap.

L’inaugurazione ufficiale del villaggio è prevista per venerdì 15 luglio: sarà aperto ogni giorno, dalle ore 18:00 fino a sera, fino a domenica 31 luglio. Una scommessa vinta negli anni passati dal Comune di Cerveteri, voluta e ideata dall’oramai ex Sindaco Alessio Pascucci e che si ripete.

Una serie di eventi straordinari, che sta diventando una habitué per Campo di Mare, frazione che per oltre 60anni è rimasta al buio, senza una luce sia da un punto di vista urbanistico che strutturale.

Nei prossimi giorni il Comune di Cerveteri insieme all’Associazione organizzatrice del villaggio dirameranno ulteriori notizie sul programma, ma l’attesa in città è già tanta.

Così come è tanta l’attesa per il “toto-ospiti” di Jovanotti: nel 2019 sorprese tutti con Gianni Morandi e con il Piotta. Quest’anno, Campo di Mare sogna il Bis con l’eterno ragazzo: una presenza fissa a quanto pare quella di Morandi, che dopo aver fatto esplodere il teatro Ariston nella serata dei duetti e con “Apri tutte le porte”, già la sta facendo da padrone in queste primissime date del Jova Beach Party.

Insomma, Campo di Mare e tutta Cerveteri sono pronte, per essere nuovamente “l’Ombelico del Mondo!”…