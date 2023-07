Conto alla rovescia per il 33^ Torneo dei Butteri: a Tolfa sfida tra i rioni il 30 luglio • Terzo Binario News

Il 29 sfilata nel centro storico con figuranti in costumi che ricordano la lavorazione del grano. Stesso tema per la bandiera: la Pro Loco ha bandito il concorso

A Tolfa è già qualche settimana che si sta lavorando per l’organizzazione del Torneo dei Butteri. Particolarmente impegnato quindi è tutto lo staff della Pro Loco, a cominciare dal presidente Felice Tidea e dalla vice presidente Angela Ceccarelli.

Quest’anno il Torneo dei Butteri 33esima edizione si svolgerà il 30 luglio, sempre alla Nocchia, e saranno presenti 7 rioni: Poggiarello (che ha vinto l’anno passato), Cappuccini, Rocca Sughera, Casalaccio, Lizzera, Battaglione di S. Severa. Questa è la fase rionale che sarà preceduta il 29 luglio da una sfilata, nel centro storico, composta da circa 40 cavalieri e da figuranti per i cui costumi è stato scelto di comune accordo con i rioni il tema: “La coltivazione del grano nell’economia tolfetana”.

“A seguito di numerose riunioni con i rioni del paese – spiega il presidente Tidei – si è deciso di riprendere una vecchia tradizione (l’ultima risale a più di dieci anni fa). Quindi oltre ai cavalieri e i cavalli tolfetani sfileranno 25 donne e 12 ragazzi/ragazze vestiti con gli abiti tradizionali composti da polacca, sinale o parannanza e sottana. Dopo il corteo ci sarà una cena sociale.

Oltre il vestito tradizionale saranno portati in giro per il paese anche i vecchi attrezzi e gli strumenti utilizzati per la semina e la raccolta del grano.

La Pro Loco indice come sempre il concorso per l’elaborazione della bandiera del 33^ Torneo Rionale dei Butteri che dovrà avere determinate caratteristiche: misurare cm 70×160, essere in raso bianco e passamanerie in oro con frange di cm 4, le scritte ben visibili e leggibili, rigorosamente realizzata con tecniche pittoriche, contenere la scritta 33 °Torneo Rionale dei Butteri 30 luglio 2023. Il tema stabilito per quest’anno è”La coltivazione del grano nell’economia tolfatana “.

Maggiori informazioni presso la Pro Loco e comunque il bozzetto (uno solo e non fatto al computer) deve essere presentato su formato “A3” entro le 17,30 del 10 di luglio alla Pro Loco Tolfa o all’Ufficio protocollo del Comune di Tolfa. Al vincitore sarà comunicata l’aggiudicazione entro il 15 luglio, lo stesso curerà l’esecuzione della Bandiera (confezionata e completa di ornamenti vari scelti dall’esecutore) e riceverà la cifra di 400 euro. La consegna della Bandiera va fatta entro e non oltre la data del 25 luglio.