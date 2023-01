Continua l'interramento dei cavi elettrici a Tolfa: in via dei Castagni già rinnovata l'asfaltatura • Terzo Binario News

Il primo gennaio i residenti di via dei Castagni a Tolfa hanno trovato lungo tutta la strada il nastro bianco e rosso e dei cartelli di divieto di sosta: si sarebbero dovute togliere le auto parcheggiate poichè il giorno dopo, il 2 alle 7, erano annunciati lavori.

Ed in effetti così è stato. Non proprio alle 7 ma comunque presto nella mattinata di lunedì sono arrivati tre mezzi per il rifacimento del piano stradale in effetti alquanto disastrato. Nel giro di poche ore, tutto finito.

Ecco come la sindaca Stefania Bentivoglio spiega questo intervento. “Conclusa la prima parte dei lavori inerente all’interramento della linea elettrica residenziale in via dei Castagni – dice -. L’intervento si inserisce in un piano di attività che porteranno all’eliminazione di tutti i cavi residuali aerei all’interno del centro abitato. A tal fine, nel tempo, come richiesto negli anni precedenti si procederà a lavori similari anche in altre zone. Con l’occasione è stato rinnovato anche l’asfalto del manto stradale”.

L’auspicio dei residenti di via dei Castagni è che siano ripristinati sull’asfalto anche i dissuasori (stavolta magari davvero efficaci e non solo “disegnati”) che erano stati piazzati (dopo un appello al sindaco Landi) per rallentare la velocità di molte auto in transito. I cartelli che esortano a mantenere i 20 km orari sono di fatto ignorati e animali domestici e passanti rischiano di essere investiti. In passato, un paio di gatti padronali sono stati travolti e uccisi.