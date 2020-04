Conte: L'Europa istituisce il Recovery Fund - Terzo Binario News

Intervento a reti unificate del premier Giuseppe Conte che ha annunciato l’istituzione del Recovery Fund proposto dall?Italia e accettato dai 27.

Secondo il Primo Ministro “è passato il principio dell’urgenza al Consiglio Europeo, proposto dall’Italia. «L’Italia è in prima fila a chiedere il Recovery Fund. Uno strumento del genere era impensabile fino adesso e renderà la risposta europea più solida e coordinata». Lo dice il premier Giuseppe Conte in una breve dichiarazione dopo il Consiglio europeo spiegando che dal Consiglio Ue è arrivato l’ok «all’urgenza» del piano.

La Commissione Europea lavorerà «il più velocemente possibile» per presentare una proposta concreta sul Recovery Fund, ma «l’Mff (il Quadro Finanziario Pluriennale dell’Ue, ndr) deve essere un processo collegiale. L’obiettivo è arrivare nel collegio dei commissari o la seconda o la terza settimana di maggio. Dipende dal progresso che faremo, in stretto dialogo con gli Stati membri». Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al termine della videoconferenza del Consiglio Europeo.

Durante il Consiglio, spiega von der Leyen, ha riscontrato una «generale apertura al fatto che dobbiamo trovare un equilibrio tra prestiti e trasferimenti» e che «è una buona idea avere il Recovery Program e l’Mff come pacchetto», perché sono legati l’uno all’altro.