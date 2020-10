Conte firma nuovo Dpcm: bar e ristoranti chiusi dalle 18 ma aperti la domenica, sarà valido fino al 24 novembre - Terzo Binario News

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha firmato il nuovo Dpcm che avrà validità da domani 26 ottobre fino al 24 novembre.

Tra le misure la chiusura alle 18 per ristoranti, bar e gelaterie. I locali, rispetto alla prima bozza, potranno restare aperti la domenica, come richiesto dalle Regioni.

Consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone, salvo il fatto che tutti siano conviventi. Permessa la ristorazioni in alberghi e strutture limitatamente agli ospiti che sono alloggiati. Bar e ristoranti aperti dalle 5 alle 18, ok al servizio a domicilio ma fino a mezzanotte. Dopo le 18 non sarà possibile consumare nelle vicinanze dei locali.

Chiusura per palestre, piscine, cinema e teatri, convegni, fiere. Stop a concorsi pubblici, esclusi quelli relativi a personale sanitario e Protezione civile.

QUESTI I PUNTI CHIAVE DEL NUOVO DPCM

Bar e ristoranti

Leattività dei servizidi ristorazione (bar,pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono

consentite dalle 5 fino alle 18

• Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre

strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.

• Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo,

salvo che siano tutti conviventi.

• Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto

delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto,

nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione

sul posto o nelle adiacenze.

• Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree

di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali

e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza

interpersonale di almeno un metro.

• Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base

contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un

metro, nei limitie alle condizioni di cui al periodo precedente.

Gli spostamenti

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.