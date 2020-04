Conte: "Auspico di ripartire dal 3 maggio" - Terzo Binario News

I segnali incoraggianti non sono sufficienti per tornare a riaprire.

Secondo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non si può ripartire prima del 3 maggio. Passeremo a casa anche il 25 aprire ed il ponte del primo maggio.

La proroga della chiusura riguarderà anche le attività produttive. “Vogliamo far partire in condizione di sicurezza, non siamo ancora pronti” ha detto Conte che si dice disponibile a rivedere i termini qualora la situazione migliorerà drasticamente, situazione comunque molto remota.

Dal 14 aprono alcuni tipi di attività: cartolibrerie, librerie e attività di vendita articoli per neonati. Tra le attività che riaprono il taglio dei boschi.

Sarà istituito un gruppo di esperti per stabilire le modalità con cui saranno riaperte le attività produttive in situazione di sufficiente sicurezza.

Conte ha lanciato un messaggio all’Europa: “Le proposte presentate dai leader sono un primo passo che l’Italia giudica ancora insufficiente. La principale battaglia che dobbiamo condurre è quella della costituzione di un fondo, come gli eurobond. Il fondo deve essere disponibile subito. Le proposte dell’eurogruppo mette a disposizione un fondo per una sorta di cassa integrazione europea”. Ma Conte ribadisce “il nostro strumento è l’eurobond”.