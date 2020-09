Conte: "Altro che Verdone, Ladispoli riscopra la sua identità" - Terzo Binario News

È l’ora del rispetto, è l’ora di dare a Cesare ciò che è di Cesare, è ora che Ladispoli ricordi i suoi ladispolani con il loro vissuto, con i loro sacrifici, con le loro privazioni, con i loro sogni, con il loro lavoro, con i loro soprannomi.

Un monumento al carciofo sarebbe un’inizio , in quanto la sua festa è e continua ad essere un orgoglio per la città, e seguire con vie piazze giardini…..basta con via Margherita o Fiumaretta che si mettano i nomi dei nostri concittadini , che sono gli unici ad averne diritto , la storia di una comunità, di un paese, di una città, la creano i cittadini con il loro vivere quotidiano, un aneddoto fa storia e Ladispoli ne ha di storie, ognuna appartenuta a una famiglia di questa terra, e insieme convogliano e arricchiscono il Grande baule dei ricordi, i ricordi di Ladispoli, purtroppo oggi ancora si preferisce l’intitolazione al famoso che passò qui o che ci menziona, o addirittura si va a cercare l’ago nel pagliaio nei libri di storia per avere un famoso in più basta, non è il personaggio famoso che mangia a un nostro ristorante a fare grande il paese o a creargli la storia dobbiamo ricordare ai nostri ragazzi le storie dei ladispolani e ricordare loro che questa è la loro casa, la loro terra, la loro storia, una grande comunità che fiera dei sacrifici fatti va avanti, va rispettata, va tutelata, va tramandata.

Come i nostri monumenti o edifici storici, parlano da soli, basta osservarli anche qui si è sempre cercato il famoso invece di elogiare i maestri locali che li anno realizzati. Un museo ? Certo! Ogni famiglia porta un oggetto, una foto, un ricordo e sarà il museo più vero del mondo, il museo di Ladispoli che tutti possono incrementare, valorizzare e che si tramanderà da solo”.

Franco Conte