"Consorzio Cerreto, esposto in Procura se il Comune di Ladispoli continua a tacere" - Terzo Binario News

Nota di Italia In Comune Ladispoli

“Il consorzio Cerreto, è davvero colmo di ombre che non consentono di fare chiarezza ormai da anni.

Ricordiamo che dopo l’esclusione dei liquidatori nominati dal consorzio Cerreto, lo stesso è stato sostituito dal Comune attraverso il tribunale di Civitavecchia.

Incaricato “lo studio legale Moracci” preposto al recupero dei debiti dei Cerretini morosi, ci chiediamo cosa stia facendo lo stesso ed in che direzione si stia muovendo considerato il silenzio tombale.

Dunque, sarebbe interessante, ad esempio che lo stesso renda conto di quanto é stato recuperato dai legali che gestiscono questa fase, a quanto pare sembrerebbe molto poco, una vera inezia!

Crediamo, che nei confronti di tutti gli abitanti del Cerreto che hanno sempre assolto tutte le spese di competenza del consorzio, sia opportuno fare chiarezza, facendo luce sulle percentuali realmente recuperate.

Riteniamo che sul tema, debba esprimersi l’Amministrazione di Ladispoli, facendo chiarezza sulla chiusura dello stesso “consorzio Cerreto”.

Non comprendiamo questo silenzio e ci chiediamo perché il Sindaco Grando non ritienga di aggiornarci, sui tempi certi per la chiusura definitiva del “consorzio Cerreto.

Urge contezza e trasparenza sugli insoluti ed i tempi di recupero, riflessioni queste, che meritano risposte certe per i Cittadini.

Poiché come detto, questa situazione è in tale condizione da molto, troppo tempo, crediamo sia lecito chiedersi anche se possa essere conveniente per qualcuno, mantenere tale situazione in questa condizione di stallo.

Riteniamo necessario a breve, nel caso L’Amministrazione decida di mantenere questo silenzio, di procedere ad una raccolta firme per poi procedere con un esposto alla procura di Civitavecchia”.