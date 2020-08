Consiglio comunale a Ladispoli giovedì e venerdì su cimitero e urbanistica - Terzo Binario News

Il presidente, avvocato Maria Antonia Caredda, informa i cittadini di Ladispoli che è stato convocato il Consiglio comunale in sessione ordinaria di prima convocazione, chiusa al pubblico, ma con diretta streaming a causa del covid-19, per il giorno 06/08/2020 alle ore 21:00 e in seconda convocazione per il giorno 07/08/2020 alle ore 21:00 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno i seguenti punti:

Rendiconto della gestione per l’anno 2019 ai sensi del tuel 267/2000

Attestazione dell’interesse pubblico sulla richiesta di permesso di costruire in Deroga alla strumento urbanistico generale ai sensi art.14 comma 1 bis del dpr 380/01 – Ater provincia di Roma realizzazione di alloggi di edilizia residenziale Pubblica in loc. Fascia Aurelia p.zza Riga – autorizzazione al rilascio p.d.c. in deroga.

Cimitero comunale, integrazione all’art.2 della convenzione rep. 4674/2019 – Precisazione affidamento chioschi al concessionario.

Piano insediamenti produttivi piane di vaccina, zona e1 ed e2 di p.r.g. – deroga all’utilizzo degli opifici per gli enti del terzo settore e le associazioni senza scopo di lucro. Integrazione regolamenti.