Consiglio aperto sugli impianti sportivi di Civitavecchia su richiesta di Grossi • Terzo Binario News

“È stata convocata la seduta di Consiglio comunale aperto dedicata al tema “Impiantistica sportiva”, che si terrà giovedì 20 novembre 2025 alle ore 15:00 presso l’Aula consiliare “Renato Pucci” del Palazzo del Pincio a Civitavecchia.

“Invito tutte le associazioni sportive, i gestori degli impianti, i tecnici e gli operatori del settore a partecipare e a portare contributi, proposte e osservazioni utili alla programmazione degli interventi e degli investimenti per la città” – ha dichiarato Luca Grossi, consigliere comunale e primo firmatario della richiesta di Consiglio comunale aperto.

Grossi ha ricordato che la richiesta di convocazione era stata presentata, insieme ai colleghi dell’opposizione, durante la scorsa estate, con l’obiettivo di aprire finalmente un confronto pubblico su un tema di grande rilievo per la comunità.“Per la prima volta – ha aggiunto Grossi – ci sarà l’occasione di affrontare apertamente, alla luce del sole, un problema che riguarda migliaia di famiglie. Credo fortemente nel valore del dibattito e del dialogo costruttivo. Sarà anche un’opportunità per la stampa di approfondire situazioni in evoluzione che potrebbero diventare decisive per il futuro sportivo della città.”