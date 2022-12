Consiglio a Ladispoli, Silvia Marongiu: "Ennesimo segnale di arroganza politica" • Terzo Binario News

Anche da Silvia Marongiu, candidata Sindaco per il Partito Democratico e attuale Consigliera comunale di opposizione di Ladispoli, giunge una reazione forte e chiara a seguito del Consiglio comunale di ieri sera.

Come oramai noto, la maggioranza del sindaco Grando ha abbandonato l’Aula impedendo all’opposizione di portare in discussione svariate mozioni, tra cui quella legata ai disservizi di Acea Ato 2.

Per cronaca, si ricorda come già da diverse settimane c’è maretta tra gli schieramenti politici di Palazzo Falcone, con l’opposizione inferocita dal tentativo di imbavagliamento da parte della maggioranza che ha portato in Consiglio comunale una modifica regolamentare con la quale intende ridurre ad appena 60 minuti il tempo per le discussioni delle mozioni.

Raggiunta dalla redazione di Terzobinario.it, la Marongiu ha dichiarato: “Semplicemente assurdo.

Quanto accaduto in Consiglio comunale è la dimostrazione di un’amministrazione che, se si confrontasse maggiormente con la minoranza tutta, potrebbe arrivare a provvedimenti maggiormente condivisi nell’unico interesse dei cittadini e del bene comune. Non ad atti contrari ai regolamenti che poi siamo costretti a ridiscutere e a votare nuovamente.

Sono ennesimi segnali di arroganza politica che abbiamo visto quando non sono stati riconosciuti alla minoranza ruoli di garanzia, cosa che invece era sempre accaduta in passato”.