Consiglio a Ladispoli, Marcucci: "Ristretti gli spazi dell'opposizione" • Terzo Binario News

“In consiglio comunale è andata in scena una brutta pagina per la mia città.

La maggioranza ha deciso di restringere i pochi spazi a disposizione delle opposizioni, limitando i tempi di discussione delle mozioni con una modifica unilaterale al regolamento comunale.

Nella mia idea di democrazia, le regole di funzionamento delle istituzioni si cambiano insieme – o almeno prima si cerca un possibile compromesso.

Come ho detto in aula, lo ripeto anche qui: prestate una faccia ai consiglieri di maggioranza, perché questa sera non hanno fatto una bella figura”.

Gianfranco Marcucci