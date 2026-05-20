Consegnato il terzo premio di studio “Martina Nocerino” a quattro studenti delle superiori a Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è svolta all’Aula Pucci la cerimonia di conferimento del terzo Premio di Studio “Martina Nocerino”, iniziativa dedicata agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori cittadine che si sono distinti per il loro impegno, la loro costanza e la loro qualità del percorso scolastico.

L’edizione di quest’anno ha visto l’assegnazione della borsa di studio a quattro giovani studenti del territorio: Eva Petrignani, Giuseppe Galeotti, Marianna Marcelletti e Federico Di Giammatteo, premiati per i risultati raggiunti e per l’esempio positivo rappresentato all’interno delle rispettive comunità scolastiche.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Marco Piendibene e l’Assessora all’Istruzione Stefania Tinti, che hanno espresso il proprio apprezzamento per il valore dell’iniziativa e per il percorso dei ragazzi premiati.

”Questo premio rappresenta non solo un riconoscimento al merito scolastico, ma anche un messaggio importante rivolto alle nuove generazioni – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene –. L’impegno quotidiano, la determinazione e la serietà dimostrati da questi ragazzi sono un patrimonio prezioso per tutta la città. Nel corso della cerimonia abbiamo inoltre voluto conferire una targa alla famiglia di Martina Nocerino, come segno di vicinanza, di riconoscenza e di memoria condivisa da parte dell’intera comunità cittadina. A nome dell’Amministrazione comunale rivolgo le più sincere congratulazioni ai vincitori e alle loro famiglie”.

”Il Premio “Martina Nocerino” continua ad essere un momento di grande valore umano e formativo – ha aggiunto l’Assessora all’Istruzione Stefania Tinti –. Premiare studenti che si sono distinti per costanza, per dedizione e per senso di responsabilità significa valorizzare il ruolo della scuola come luogo di crescita personale e collettiva. La consegna della targa alla famiglia di Martina ha rappresentato un momento particolarmente sentito e carico di emozione, nel ricordo di una giovane figura che continua a lasciare un segno importante nella nostra comunità. Ai ragazzi premiati auguro che questo riconoscimento possa essere uno stimolo ulteriore per il loro futuro accademico e professionale”.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti gli istituti, il personale scolastico e i dirigenti presenti, rinnovando il proprio sostegno alle iniziative che promuovono il merito, la formazione e il protagonismo dei giovani, e riconoscendo nella scuola uno dei pilastri fondamentali della crescita della comunità tutta.