Consegnate allo Stendhal di Civitavecchia le certificazioni linguistiche • Terzo Binario News

“Una giornata di sorrisi, applausi, strette di mano. Un team di docenti affiatato, orgoglioso di vedere tanti giovani raggiungere l’ambìto traguardo: la certificazione che attesta le competenze linguistiche.

E quindi le insegnanti di spagnolo, professoresse Mallimaci, Di Sano e Hernandez, congratularsi in lingua spagnola con le studentesse e studenti; come pure le professoresse di francese, Gasparini, Salerni, Forliti consegnare le certificazioni parlando in francese; infine le professoresse di inglese Brunetti, Bedini, Iacoponi, Spera, Celani, Renzi e Iannello coadiuvate dalla Scuola Bennett School, nella persona di Sophie Bennett, incoraggiare gli studenti a proseguire lo studio delle lingue, indispensabile da tempo nel lavoro e anche nella quotidianità.

La Dirigente Scolastica, professoressa Maria Federici, anche lei, prima di diventare dirigente, insegnante di lingua inglese, ha promosso la cerimonia nell’intento di valorizzare i successi scolastici delle ragazze e dei ragazzi, di premiare il merito e sottolineare quanto la scuola, l’istituto Stendhal, abbia a cuore il loro percorso formativo.

Ospiti della giornata sono stati: per il comune di Civitavecchia il Consigliere D’Amico accompagnato dalla Responsabile del Cerimoniale Signora Loredana Denaro; la professoressa Sonia Di Vito Direttrice del CLA (Centro Linguistico Ateneo) dell’Università della Tuscia. Rispettivamente hanno portato i saluti del Sindaco Avvocato Ernesto Tedesco e del Magnifico Rettore prof Stefano Ubertini. Sapersi esprimere in idiomi diversi vuol dire poter tessere relazioni con persone provenienti da ogni angolo del mondo, aprire la vita e incontrare culture e tradizioni uniche; così la professoressa Di Vito ha incoraggiato i presenti. Il Consigliere D’Amico ha ricordato i tempi quando andava a scuola in cui non c’erano ancora tali opportunità e quindi ha spronato studentesse e studenti a non sprecare ciò che la scuola offre loro.

Gli ospiti sono stati accolti dalle hostess dell’Istituto Croce e accompagnati in Sala per un caffé e dolcetti preparati dagli studenti del Cappannari, grazie alla guida esperta del professore Saviano e della professoressa Feriozzi.

TRC Tele radio Civitavecchia, intervenuta, ha intervistato i protagonisti, filmando i loro volti emozionati e sorridenti.

Al termine della Cerimonia applausi, sorrisi, strette di mano con la promessa di rivederci il prossimo anno”.

Prof.ssa Carla Celani