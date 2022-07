Consegnata la targa a via Alta, la "Strada più bella di Tolfa" • Terzo Binario News

Realizzata dall’artista Lucia Gari. La cerimonia con la sindaca e la presidente del Centro Anziani

di Cristiana Vallarino

Fiori, tanti fiori colorati, in vasi lungo gli scalini oppure ai davanzali. Piccoli elementi di arredo urbano e soprattutto angoli puliti: ecco via Alta che si inerpica in uno degli scorci più suggestivi di Tolfa, da cui si gode una vista sui tetti e sulla maestosa Rocca dei Frangipane.

E’ via Alta – come già molte volte a partire dal 2013 – che è stata giudicata anche quest’estate il premio “Strada più bella” del paese, da parte della commissione nominata dal Centro Anziani, promotore dell’iniziativa. E sabato pomeriggio c’è stata la cerimonia ufficiale con la consegna della targa che verrà poi fissata sul muro.

Presente la sindaca Stefania Bentivoglio con parte dell’amministrazione: le assessore Laura Pennesi e Tomasa Pala con Valeria Pacchiarotti. Oltre alla presidente del Centro Daniela Cedrani ed altri suoi rappresentanti.

La Bentivoglio ha elogiato l’impegno dei residenti, evidenziando come “l’iniziativa dei cittadini sia importante per colmare quei vuoti lasciati inevitabilmente dalla gestione amministrativa”. Ha poi ricordato il futuro arrivo dei fondi del Pnrr grazie alla vittoria di Tolfa del bando per i borghi. Cosa che permetterà di intervenire nella valorizzazione e nel restauro del centro storico, a cominciare da palazzo Buttaoni e Palazzaccio. “E poi sarà pure creata un’accademia del cuoio – ha concluso – per mantenere viva la tradizione della lavorazione del pellame e della catana”.

Da sinistra, Stefania Bentivoglio, Lucia Gari, Francesca Barboni

La targa è stata realizzata dall’artista locale Lucia Gari che ha dipinto papaveri, simbolo di libertà, e spighe, a ricordare l’estate e l’abbondanza. A prenderla in consegna sono stati alcuni degli abitanti, fra cui Francesca e Marco Barboni che, nella loro suggestiva abitazione con tanto di grotta e splendida vista, hanno ospitato un ottimo piccolo rinfresco.