Congresso dell'Anpi di Allumiere, Catia Galimberti riconfermata presidente - Terzo Binario News

“Si è svolto il 2 dicembre, presso l’Auditorium Comunale, il congresso della sezione ANPI di Allumiere.

L’evento è parte del percorso che porterà al XVII congresso nazionale dell’Associazione, il quale avrà luogo a Riccione alla fine del mese di febbraio 2022.

Dopo la relazione iniziale da parte della dirigenza uscente e alla presenza del vicepresidente dell’ANPI provinciale Valerio Bruni, hanno portato il saluto il vicesindaco, lo Spi-CGIL, il movimento SNOQ Allumiere e molti altri ospiti.

Durante il dibattito è stato ribadito il ruolo dell’ANPI come erede della storia e della memoria della Resistenza e si sono individuati i compiti che impegneranno l’Associazione nel prossimo periodo, primo fra tutti il lavoro politico e culturale per la difesa e l’applicazione della Costituzione, nata dalla Guerra di Liberazione e dalla sconfitta del nazifascismo.

La battaglia intrapresa poi dall’ANPI per lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste e le iniziative storico-culturali e didattico-formative indirizzate alle scuole ed alle giovani generazioni saranno al centro delle attività che verranno svolte per continuare nella missione che i partigiani hanno affidato agli antifascisti di oggi.

Il Comitato di Sezione eletto dal congresso locale, di cui fanno parte anche Patrizia Befani e Roberto Gari, ha riconfermato Catia Galimberti nel ruolo di presidente ed eletto come vicepresidenti Antonietta Rinaldi e Francesca Tiselli, come segretario Remo Cirilli, come responsabile amministrativo Lucrezia Lucianatelli. È stato infine eletto Aldo Frezza come presidente onorario della sezione.

La sezione, nata nel luglio 2020, ha realizzato molte iniziative e promosso attività nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

Nei prossimi giorni e fino al 30 dicembre proseguirà la campagna di tesseramento dell’anno in corso. Per iscriversi è possibile contattare la sezione inviando una mail ad anpi.allumiere@gmail.com.

Con l’entusiasmo e la determinazione a continuare nel cammino tracciato dai partigiani, l’ANPI di Allumiere è pronta per ripartire con fiducia e coraggio nella lotta contro ogni forma di fascismo e di razzismo e per l’affermazione nella società dei principi di libertà, uguaglianza e giustizia sociale.

Anpi Allumiere