Confiscati beni per quasi 11 milioni di euro a famiglia di imprenditori romani - Terzo Binario News

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito la

confisca di beni per un valore di quasi 11 milioni di euro nei confronti dell’imprenditore

DEZI Walter (classe 1958), di sua moglie BIGELLI Carla (classe 1962) e dei figli Federico

(classe 1986) e Alessandro (classe 1988), all’esito di indagini coordinate dalla Procura

della Repubblica capitolina.

Accertata la netta sproporzione tra il patrimonio accumulato e i redditi dichiarati dai

proposti, il Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione ha, dapprima, disposto il

sequestro e, poi, la confisca di primo grado, confermata dalla Corte di Appello.

Le investigazioni condotte dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-

Finanziaria sono partite dall’approfondimento del profilo soggettivo dei membri del nucleo

familiare, tutti coinvolti, a vario titolo, in una serie di procedimenti per bancarotte

fraudolente e frodi fiscali.



In particolare, è emerso come, attraverso l’interposizione di società sammarinesi, la famiglia

DEZI abbia gestito imprese operanti nel settore del commercio all’ingrosso e delle

vendite on line di prodotti tecnologici, distraendone il patrimonio anche mediante il

trasferimento di ingenti fondi all’estero, prima di intestarle, in stato di decozione, a

compiacenti “prestanome”.



Tracciando i flussi finanziari, sono state ricostruite le ricchezze frutto dei proventi delle

condotte delittuose, costituite da due ville a Fiano Romano (RM), due abitazioni in una

località marittima in provincia di Teramo e ingenti disponibilità finanziarie su conti

correnti: oltre 5 milioni di euro sono stati trovati e sequestrati nel 2014 presso un Istituto di

crediti di San Marino, nonostante avessero cercato di celarne la titolarità ricorrendo allo

“schermo” di una fiduciaria.



Oltre agli immobili e alle somme di denaro, sono oggetto di confisca definitiva due

autovetture e l’intero patrimonio di 3 società, che comprende anche il marchio

DIUNAMAI, utilizzato per la vendita di prodotti elettronici.



L’odierna attività testimonia il costante impegno della Procura della Repubblica, del

Tribunale e della Guardia di Finanza di Roma nell’aggressione ai beni accumulati con i

proventi di attività illecite.