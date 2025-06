Conferme in casa Futsal Civitavecchia: restano Dario López, Tiberi e Trappolini • Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia consolida lo zoccolo duro dei giocatori che hanno conquistato la serie B. Infatti resta in nerazzurro la punta di diamante italo-spagnola Dario López, oltre a Matteo Tiberi, Cristian Trappolini, i due portieri Emanuele Di Bonaventura e Samuele Di Gennaro. Ai saluti invece il capitano Andrea Giocondo.

Dunque uno dei pezzi pregiati della rosa civitavecchiese resta anche nella categoria superiore per la felicità della piazza e di mister Vincenzo Di Gabriele. López ha deciso di rimanere «per la fiducia dei miei compagni e quella del mister. Dopo una stagione di sofferenza e festeggiamenti, il mio primo pensiero era quello di restare uniti anche la prossima stagione. Per l’anno prossimo non ho obiettivi personali perché contano solo quelli della squadra, portandola più in alto possibile». In nerazzurro si è conclusa una stagione finita bene ma iniziata male, anche per le difficoltà fisiche dell’universale: «Restare fuori dal campo per metà stagione a causa del mio infortunio è stato pesante ma ringrazio pubblicamente il mister per la fiducia decidendo di aspettarmi. Per contro, c’è la conquista della serie B con i compagni, che ha rappresentato il momento più esaltante» la conclusione di Dario López.

Rimane anche Cristian Trappolini: «Nella stagione appena conclusa mi sono trovato davvero bene grazie a compagni di squadra e allenatore. In B scenderemo in campo con l’obiettivo di vincere ogni partita e lottare per arrivare più in alto possibile».

Per Matteo Tiberi «l’aver raggiunto la serie B a 35 anni rimarrà un grande obiettivo personale. Spero di poter aiutare la squadra con la mia esperienza a mantenere la categoria o meglio, puntare a qualcosa di più ambizioso. Sarebbe bello rivivere momenti come la vittoria con il Cecchina, soprattutto perché raggiunta da un parziale di 0-3 a sfavore».

A imparare dietro il numero uno titolare (anche se gioca con il 23) Simone Schiavi, i due estremi difensori giovani Emanuele Di Bonaventura e Samuele Di Gennaro, si aggregano alla prima squadra. Emanuele ha dato il suo contribuito nella stagione vincente appena conclusa mentre Samuele rientra da un anno di prestito dove si è fatto apprezzare e dove ha accresciuto la sua esperienza. Entrambi hanno abbracciato con la proposta avanzata da Borgata Aurelia per il prossimo anno.

Sul fronte degli addii, si separano le strade della Futsal e di Andrea Giocondo. Dopo due stagioni, coronate con la vittoria dei play-off regionali, il prossimo anno Andrea non vestirà più di nerazzurro:

«Ragazzo serio e professionale, tanto da meritarsi la fascia di capitano nel campionato appena concluso, ad Andrea vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno e la disponibilità dimostrata.

Gli auguriamo le migliori fortune per il suo futuro sportivo.

La Futsal sarà sempre casa sua».