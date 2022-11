Confermato il direttivo della Filarmonica di Civitavecchia • Terzo Binario News

Nell’ambito dell’assemblea generale dell’associazione culturale musicale Filarmonica di Civitavecchia, svoltasi lo scorso 4 novembre, si è eletto il nuovo Direttivo che rimarrà in carica per i prossimi 3 anni.

Più che un nuovo Direttivo è stata una vera e propria conferma della squadra uscente. Come Presidente è stata confermata Giorgia Gallinari, vice Presidente Marilena Mazzeo, Segretario Roberta Galletti, Consiglieri Graziella Ammarabile, Simonetta Iannola, Ernesto Manovelli, Letizia Braccini, ex Presidente dell’associazione.

“Poco dopo essere stata eletta, ormai 3 anni fa, è scoppiata la pandemia. E’ stato complicato rimanere attivi con tutte le restrizioni, soprattutto in un ambito così complicato come la coralità. Ce l’abbiamo fatta tutti insieme ed è stato per me motivo d’orgoglio essere il Presidente di questa Associazione. Essere stata

confermata è un onore. “ Afferma il Presidente, Giorgia Gallinari, ormai al secondo mandato.

La Filarmonica è già piena di appuntamenti per poterla ascoltare ed apprezzare.

