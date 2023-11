Confermata sulla A12 la chiusura di Maccarese Fregene di stanotte • Terzo Binario News

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, sulla A12 Roma-Civitavecchia, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Maccarese Fregene di ieri notte mentre rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne della suddetta stazione, in entrata verso Civitavecchia, venerdì 3 e sabato 4 novembre, con orario 20:00-8:00, per consentire lavori di rifacimento dei giunti sul cavalcavia di svincolo.

In alternativa, si consiglia di entrare a Torrimpietra.