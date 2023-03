Conferimento corretto del vetro, campagna di sensibilizzazione a Cerveteri • Terzo Binario News

Le dichiarazioni del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e dell’Assessora Francesca Appetiti

Al via una campagna di sensibilizzazione per invitare tutti i cittadini a conferire correttamente il vetro, un materiale che può essere riciclato all’infinito.

“Testimonial della campagna – spiega il sindaco Elena Gubetti – una bottiglia di vetro riciclato, con un design molto accattivante e vintage, realizzata da Co.Re.Ve., il consorzio per il riciclo del vetro che ci ha donato 6000 bottiglie. In occasione della giornata dell’acqua distribuiremo le bottiglie gratuitamente ai nostri cittadini per invitarli a riciclare sempre correttamente il vetro e ad utilizzarle per bere la nostra acqua. La bottiglia sarà consegnata insieme ad una busta di carta, anch’essa riciclata, su cui sono stampati slogan legati alla campagna che vuole invitare tutti a ridurre gli sprechi e ricordarci quanto riutilizzare le materie prime sia diventato ormai un esigenza per la nostro ambiente e che con piccoli gesti possiamo risolvere problematiche reali legate alla filiera del riciclo del vetro, come ad esempio l’abbandono di bottiglie per strada, fenomeno che molto spesso caratterizza il nostro territorio. Un occasione importante per parlare di ciclo virtuoso dei rifiuti per cui ringrazio di cuore Co.Re.Ve. per averci dato questa opportunità”.

Il primo appuntamento per ritirare le bottiglie è fissato per venerdì 10 marzo alle ore 15:00, davanti alla Casa dell’Acqua di Acea in Via Paolo Borsellino a Cerveteri, dove grazie alla collaborazione dei ragazzi della Servizio Civile, i cittadini potranno ricevere anche tante informazioni su come fare meglio la raccolta differenziata.

“Il vetro è un materiale che si può riutilizzare infinite volte – ha dichiarato Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale – grazie ai ragazzi del Servizio Civile, che ringrazio per la disponibilità e per l’attenzione con le quali stanno affiancando sia me che gli uffici nel proseguo del progetto, per quattro venerdì, li troverete davanti le case dell’acqua di Cerveteri capoluogo, Cerenova e Valcanneto, per la distribuzione a tutti i cittadini che si recheranno a fare “rifornimento” d’acqua, una bottiglia in vetro. In totale abbiamo 6mila bottiglie: siamo chiaramente consapevoli che non saranno sufficienti per tutte le famiglie della nostra città, ma l’auspicio è che si possa sensibilizzare all’utilizzo di prodotti di un materiale, come il vetro, che non muore mai”.

Quattro gli appuntamenti in programma, venerdì 10 e 24 marzo dalle 15:00 a Parco Borsellino, venerdì 17 marzo sempre dalle 15:00 in Via dei Tirreni e venerdì 31 marzo alla stessa ora in Largo Giordano a Valcanneto.