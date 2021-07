Conferenza per salvare Torre Flavia: risposta importante dai cittadini - Terzo Binario News

“Una buona partecipazione di cittadini e turisti di tutte le età, anche giovanissimi, alla conferenza Conosciamo Torre Flavia organizzata dall’Associazione Nautica Campo di Mare, Scuolambiente e Salviamo il Paesaggio Roma Nord grazie alla interessante relazione di Corrado Battisti responsabile per l’Area Metropolitana di Roma della Palude.

L’ incontro è stato aperto dall’Assessore Gubetti che dopo aver ripercorso l’impegno dell’Amministrazione nella salvaguardia dell’area, grazie anche al prezioso contributo del delegato del Sindaco Roberto Giardina, ha sottolineato l’importanza delle iniziative dell’Associazione Nautica Campo di Mare in un contesto di divulgazione e salvaguardia.

Il presidente della Nautica Celso Valerio Caferri ha sottolineato come il rispetto dell’ambiente e in particolare dell’area di Torre Flavia debba passare necessariamente attraverso la conoscenza della sua storia e delle specificità naturalistiche e ha messo in evidenza la fattiva collaborazione con Gianluca Vannoli da sempre presente in area e oggi referente per Scuolambiente.

La Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri ha ricordato l’impegno 20ennale dell’Associazione per Torre Flavia, soprattutto rivolto alle scuole collaborando strettamente con Corrado Battisti anche grazie al laboratorio di fotografia naturalistica gestito dall’esperto dell’Associazione, Paolo Gennari.

Negli anni si è affiancato il supporto di tanti volontari del gruppo amici di Torre Flavia, soprattutto per la salvaguardia del fratino e del corriere piccolo e delle tartarughe marine che hanno cominciato a nidificare in quella zona. Ha poi voluto ringraziare Rosario Sasso, protagonista di molte iniziative ambientali con Salviamo il Paesaggio Roma Nord, per la costante collaborazione.

Corrado Battisti dopo aver illustrato in modo vivace e interessante ha voluto indicare le tre direttrici lungo le quali si muovono gli operatori: la valorizzazione, lo scongiurare le minacce che possono insidiare l’area e individuare le risposte alle criticità.

In conclusione sono stati distribuiti materiali divulgativi e Maria Beatrice Cantieri e Corrado Battisti a nome dell’Area Metropolitana hanno consegnato riconoscimenti all’Associazione Nautica Campo di Mare e all’assessore Gubetti”.

Nautica Campo di Mare