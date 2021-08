Conferenza di Incitur sui “Beni sommersi ed emersi di Civitavecchia” a Molo Vespucci - Terzo Binario News

“Due giorni di conferenze al Molo Vespucci per offrire una rassegna panoramica ed esaustiva delle emergenze archeologiche ed artistico monumentali della città di Civitavecchia, in un’ottica di promozione culturale e turistica della città” è quanto avrà luogo giovedì 5 e venerdì 6 agosto grazie ad una iniziativa della Incitur, Società cooperativa di incoming e promozione turistica e la collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presieduta dal Dott. Pino Musolino.

“Incitur – sostiene il suo pres. Dott.Giuliano Varchetta – non è nuova ad attività di promozione turistica ed è particolarmente attiva nell’organizzazione di iniziative per la formazione di Guide turistiche sulla storia, i monumenti e le tradizioni locali” .

Già nel 2018, infatti, Incitur si è fatta ideatrice di una serie di incontri formativi sulla storia della città rivolti alle guide turistiche locali e tenuti dall’amato, ora scomparso, Dott. Odoardo Toti.

A giugno 2020 una nuova iniziativa della Incitur, per migliorare la formazione professionale delle Guide locali è stata realizzata all’interno del Museo Archeologico Nazionale cittadino diretto dalla Dott.ssa Lara Anniboletti.

“In un periodo in cui il turismo si è fermato, soprattutto per chi, come noi, opera nell’incoming, abbiamo deciso di investire ulteriormente nella promozione turistica della nostra città” afferma la Dott.ssa Pamela Marchetti, responsabile dell’organizzazione dell’evento “mettendo a disposizione le nostre energie e competenze per la realizzazione di quello che è un nostro progetto già da tempo: offrire alla città l’opportunità di assistere ad una vivace e dettagliata presentazione delle bellezze archeologiche e monumentali di Civitavecchia. In particolare le due conferenze sono rivolte a quelle figure istituzionali e professionali del turismo che più concorrono ad un processo coordinato di sviluppo e marketing turistico di una determinata località. Ci rivolgiamo quindi – continua Pamela Marchetti, guida turistica e Destination manager di Incitur – alle guide turistiche, gli operatori del turismo e della ricettività perché pensiamo che ancora riservino alla città un posto troppo marginale, se non assente, all’interno della propria formazione o proposte commerciali e di servizi.”

Le conferenze, dal titolo “I Beni Sommersi ed Emersi di Civitavecchia” si pregeranno della presenza di 18 relatori, tra cui figure istituzionali, accademiche e competenti esperti locali.

L’evento sarà aperto dalla Soprintendente della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo, Prof.ssa Barbara Davidde e si avvarrà della proiezione del docufilm “Mare Nostrum, storie dal Mare di Roma”, selezionato in numerosi prestigiosi festival internazionali di cinema archeologico, prodotto dalla Syremont, per la regia di Guido Fulganti e la direzione artistica del Prof. Roberto Petriaggi, illustre archeologo e subacqueo nonché relatore del convegno.

“Mare Nostrum” sarà un emozionante viaggio indietro nel tempo e svelerà l’importanza del traffico marittimo di Roma al tempo dell’Imperatore Traiano, colui che fondò il porto di Centumcellae.

“Conoscere per amare, amare per valorizzare” così riassume Pamela Marchetti l’intento principe delle conferenze; “questo è il nostro appello, rivolto anche a quelle figure istituzionali che hanno un ruolo determinante nell’operare un vero processo di sviluppo turistico, non basato unicamente su un turismo di transito ma di presenze, ovvero di pernottamenti. Rendere fruibili le attrazioni presenti e creandone di nuove è l’unica strada che permetterà alla città primo porto crocieristico di Italia e secondo d’Europa, di scoprire la propria vocazione turistica e di emanciparsi economicamente. Concludo ringraziando ancora il Presidente Musolino per il sostegno e la stima che ha mostrato verso questa iniziativa”. L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di incitur.