Conduzione di carrelli elevatori: corsi di CNA Sostenibile - Terzo Binario News

Si riparte, dopo la pausa d’agosto, con l’offerta formativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono fissati per le giornate di giovedì 10 e mercoledì 16 settembre, nella sede di Viterbo, i corsi organizzati da CNA Sostenibile per gli addetti (con continuità o saltuariamente) alla conduzione in sicurezza di carrelli elevatori, naturalmente nel pieno

rispetto delle disposizioni mirate alla prevenzione del contagio da Covid- 19.

Previsti sia l’aggiornamento, la cui scadenza è quinquennale, sia la formazione, obbligatori per l’utilizzo di questi mezzi operativi. Nel primo caso, la lezione sarà di quattro ore, dalle 14 alle 18 del 10 settembre.

I corsi di formazione si terranno invece in entrambe le date, essendo la durata di 12 o di 16 ore, a seconda che si scelga l’abilitazione alla guida di un sola o di tutte le tipologie di carrello elevatore.

Info e adesioni: Area Formazione Sicurezza sul Lavoro di CNA Sostenibile (in via dell’Industria snc, zona Poggino). Telefono 0761.1768303. E-mail:

ariannaaquilanti@cnasostenibile.it .