Concorsopoli Allumiere, Miroli: "Attendo di vedere le carte su Mori" - Terzo Binario News

Mereu felice per il suo assistito Magrì: chiesta l’assoluzione

Posizione attendista quella dell’avvocato Andrea Miroli, che difende Andrea Mori, il principale imputato nell’inchiesta sulla Concorsopoli di Allumiere.

Il legale civitavecchiese, che ha ottenuto un primo successo nello stralcio del processo in cui il suo cliente è indagato per falso ideologico in atto pubblico pubblico con il rinvio alla primavera prossima, adesso attende che la Procura gli invii la documentazione. “Soltanto dopo quella fase avrò più chiara la questione” afferma Miroli.

Invece l’avvocato Lorenzo Mereu è più sereno dopo che il pm ha chiesto l’assoluzione per il suo cliente Massimiliano Macrì: “Per fortuna è stata confermata la bontà di comportamento del mio assistito. Il fatto di conoscere Mori non è di per sé un reato. A sollevarlo da qualsiasi accusa l’ottimo punteggio che ha ottenuto al concorso, tale da permettergli di scegliere la destinazione a lui più gradita.