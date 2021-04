Concorsopoli a Ladispoli, l'opposizione (ma non tutta) chiede la commissione d'indagine - Terzo Binario News

Il documento firmato dal Movimento Civico Ladispoli Città, Fratelli d’Italia e M5s ma mancano Pd, Insieme per Ladispoli e Si può fare

Una commissione consiliare d’indagine sulla Concorsopoli di Ladispoli. La chiedono dall’opposizione che però sull’argomento si spacca nettamente.

“In base all’art. 35 del Regolamento Comunale – è scritto nel documento protocollato a palazzo Falcone – si chiede di accertare che siano state seguite le procedure previste e per chiarire la tempistica che, partendo dal piano triennale delle assunzioni, ha portato l’amministrazione a ricorrere alla graduatoria del comune di Allumiere. Anche in virtù della sospensione delle assunzioni operata dalla Regione Lazio”.

Questo il passaggio più importante, che riguarda cinque assunzioni effettuate dall’attuale amministrazione ladispolana, della quale una è stata oggetto di discussione in assise ovvero quella di Alessandra Fusco, già mandataria della campagna elettorale di Alessandro Grando.

I firmatari puntano l’indice anche sull’assenza “per circa tre mesi, delle determine dirigenziali dall’albo on line, dove si prendeva atto delle dimissioni del dr. Riccardo Rapalli, determinando una grave violazione ammnistrativa”

Ma anche la nomina dello stesso Rapalli, oltre che di Mori, come membri esterni della commissione d’esame del concorso allumierasco e già inseriti nella struttura del comune ladispolano.

La firma in calce al documento è quella di Eugenio Trani, Maria Concetta Palermo e Ida Rossi per il Movimento Civico Ladispoli Città; Giovanni Ardita, Raffaele Cavaliere e Miriam De Lazzaro per Fratelli d’Italia e Francesco Forte e Gennaro Martello per il M5s.

Se l’assenza di appoggio da parte di Daniela Marongiu e Renzo Marchetti era facilmente ipotizzabile, in virtù della rottura con Fdi consumata da tempo, fa specie non vedere i nomi di altri consiglieri d’opposizione come Marco Pierini e Federico Ascani del Pd, Insieme per Ladispoli con Fabio Ciampa e Si può fare, la lista di Giuseppe Loddo.