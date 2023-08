Concorsone Santa Marinella, mancavano le domande di inglese e informatica • Terzo Binario News

Per un caso analogo a Civitavecchia, il Pincio agì in autotutela annullando la prova

Potrebbero esserci strascichi per la prima prova del concorso per i quattro posti da vigile urbano indetto dal comune di Santa Marinella. Lo segnalano dei concorsisti, che hanno notato l’anomalia.

Da via Cicerone hanno deliberato in Giunta con l’atto n. 11 del 23 gennaio 2023 un concorso per l’assunzione di 4 vigili urbani in cui è espressamente richiesta la conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; è stato dato affidamento diretto, con determina n. 21 del 6\3\2023, alla LOGOS P.A. Fondazione per la gestione della procedura selettiva e, successivamente, ha nominato come membri della commissione i sigg.ri

Massimo Fieramonti Funzionario della Logos P.A.

Sara Oriolo Funzionaria della Logos P.A. e Leonardo Rotondi.

Il primo agosto è stata espletata la prova preselettiva nella quale ai candidati è stato chiesto di rispondere a n. 30 domande.

Ma tale prova preselettiva potrebbe essere inficiata.

Perché nonostante il bando (art. 6) prevedesse che la prova si sarebbe dovuta svolgere per “verificare la conoscenza delle materie di cui al presente avviso” e benché l’art 9 del bando contempli, tra le tante materie, anche la conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse nessuna domanda è apparsa su tali argomenti, nonostante il provvedimento del Comune (Settore II^ Risorse umane) abbia espressamente stabilito che i criteri di valutazione della prova preselettiva erano “diretti a verificare la conoscenza delle materie di cui al presente avviso”.

Escludendo che si sia trattato di una dimenticanza e, forse, neanche di un mero errore perché la LOGOS P.A. Fondazione è già incorsa in un “inconveniente” analogo.

Il riferimento è ad un concorso indetto dal Comune di Civitavecchia, annullato d’ufficio in autotutela con determinazione dirigenziale Servizio 3 Risorse umane n. 127 del 14\01\2022 perché nel questionario mancavano quesiti di inglese e di informatica, con una penale di 15.000,00 euro per la Logos P.A.

Per questo i concorsisti invitano il Comune di Santa Marinella, conformemente a quanto osservato dal Comune di Civitavecchia, per identica fattispecie, a procedere, in autotutela, all’annullamento della prova preselettiva ed alla sostituzione della società Logos P.A. Fondazione vista l’evidente incapacità gestionale.

Ulteriori questioni potrebbero emergere una volta individuate le modalità di scelta delle domande e se uguali per tutti i candidati.