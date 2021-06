Concorsone Roma sospeso: due domande uguali fanno scoppiare il caos VIDEO - Terzo Binario News

Seconda data saltata del Concorsone di Roma. Stavolta una domanda ripetuta due volte ha mandato il tilt i tablet su cui i partecipanti stavano rispndnedo e non è rimasto altro da fare che mndare tutti a casa dopo ore.

Erano più di 4.500 i partecipanti, venuti da tutta Italia sobbarcandosi un viaggio per niente facile. Infatti, non bastava presentare la green card o il certificato vaccinale: per accedere bisognava avere eseguito un tampone, con esito negativo, 48 ore prima della prova.

Insomma a rimetterci sono stati i concorrenti ed era già successo in una prova precedente.

Il guaio sembra riguardi i tablet: infatti i supporti non avrebbero consentito di annullare la lista delle domande per poi procedere al sorteggio di un’altra.

Roma Capitale fa sapere che si recupera il 5 luglio. Con tutto ciò che ne conseguirà.