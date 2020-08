Concorsone di Civitavecchia, presunte anomalie: i sindacati chiedono un incontro - Terzo Binario News

A causa di presunte anomali nel concorsone pubblico del Comune di Civitavecchia, l’Usb (Unione sindacale di base) chiede un incontro urgente con i vertici dell’Amministrazione comunale, al fine di “verificare le anomalie (…) riscontrate (…), prima della pubblicazione in gazzetta di tali bandi, onde evitare spiacevoli ricorsi e blocco dei concorsi stessi”. Di seguito pubblichiamo il contenuto delle richieste inviate dall’Usb:

Oggetto: determine dirigenziali servizio 2 risorse umane n° 2405 del 07/08/2020 e 2413 del 10/08/2020 – approvazione bando ed integrazione di concorso unico pubblico per titoli ed esami etc.etc. – richiesta urgentissima incontro per mancato confronto e comunicazione sindacale e verifica anomalie presenti nel bando stesso

SOLLECITO INCONTRO

I sottoscritti Consiglieri RSU/USB Flavio Zeppa, Silvia Salvatori, Norberto Ciurlanti e Luciano Naselli, facendo seguito alla nota protocollo N° 64226 del 20/08/2020, non avendo ricevuto alcuna convocazione in merito, sollecitano con la presente l’incontro richiesto al fine di giungere ad una risoluzione congiunta finalizzata alla tutela del personale dipendente interno che ha diritto e l’opportunità di crescita professionale a vantaggio anche di codesta amministrazione.

Si ricorda inoltre che gli stessi consiglieri scriventi hanno da sempre proposto in Delegazione Trattante i vari percorsi di progressione verticale delle categorie meno tutelate dalle varie Amministrazioni (riferimento A e B) che da anni svolgono funzioni superiori senza alcun tipo di riconoscimento; anche questa Amministrazione sembra dimenticarsene.

Infine si comunica che, successivamente all’invio della nota 64226, sono pervenute agli scriventi, ulteriori criticità e segnalazioni di mancato inserimento nel bando di titoli di studio idonei alla partecipazione dei concorsi messi a bando.

Per quanto sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale, in caso di negativa e/o mancante risposta provvederà nel più breve tempo possibile a consultare e informare tutti i lavoratori del Comune di Civitavecchia con una Assemblea Generale.

In una seconda richiesta l’Usb scrive:

I sottoscritti Consiglieri RSU/USB Flavio Zeppa, Silvia Salvatori, Norberto Ciurlanti e Luciano Naselli, in nome e per conto dei nostri iscritti e simpatizzanti dipendenti comunali, avendo preso lettura delle determine dirigenziali in oggetto e dei relativi bandi per i concorsi pubblici contenuti, rilevate numerose anomalie contenute

CHIEDONO

Incontro urgente con le SS.LL. in indirizzo al fine di verificare le anomalie da noi riscontrate e sotto elencate, prima della pubblicazione in gazzetta di tali bandi, onde evitare spiacevoli ricorsi e blocco dei concorsi stessi.

1) Mancato accoglimento dell’opportunità data dalla Legge Madia in materia di Progressione Verticale art. 22 comma 15 decreto legislativo 75/2017 (vedi anche il parere espresso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale Controllo per la Campania emesso 08/maggio 2019 CAMPANIA 103/2019 PAR) e dal DECRETO MILLEPROROGHE ultimo che ha aumentato la quota riservata dal 20% (dal 2018 al 2020) al 30% (dal 2020 al 2022); tale opportunità offre diversi vantaggi alla Amministrazione in quanto il personale che accede al livello superiore risulta già formato e lo stesso è in condizioni di operare con maggior efficienza e produttività, inoltre la stessa operazione produce economia sulla spesa del personale relativa alle progressioni orizzontali; inoltre va tenuto conto che numericamente si avrebbe la possibilità di stabilizzare un numero più alto di dipendenti in quanto la percentuale applicabile è pari al 30% previsti nel fabbisogno e non di quelli posti a concorso. Al fine di procedere con la suddetta opportunità necessita approvare un regolamento specifico per le progressioni verticali e provvedere al bando per le progressioni stesse prima di estendere i posti a concorsi esterni; attività di questo tipo sono già state adottate in diversi grossi comuni vedi comuni di Fermo e Pisa;

2) Nella determina è previsto il concorso per una nuova figura tipo Ingegnere Ambientale non prevista nel Piano Triennale del fabbisogno dell’Ente; come mai non si è proceduto alla informativa sindacale prevista?

3) Nella stessa determina si appende che tra i titoli del Concorso per Funzionario Amministrativo non è inserita la LAUREA IN LETTERE; tale circostanza a parere degli scriventi, risulta discriminatoria nei confronti sia del personale interno che per i candidati esterni intenzionati a partecipare. Si evidenzia inoltre che precedentemente per analoga procedura concorsuale la stessa laurea è stata inserita tra i titoli di studio idonei alla partecipazione al concorso; A titolo di esempio e a supporto di quanto suddetto, si riporta che il Comune di Roma (concorso G.U. 07/08/2020, 100 posti da Funzionario Amministrativo) e il Comune di Parma (44 posti da Funzionario Amministrativo) hanno inserito il titolo accademico riportato nelle proprie procedure concorsuali;

4) Nella determina è prevista la destinazione e riservatezza del 20% al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso all’esterno; siccome è prevista la riserva fino al 50% di quelli messi a concorso ci chiediamo quale criterio è adottato per determinare la percentuale del 20% quando in altri Comuni (vedi Roma applicano almeno il 30%);

5) Nella determina è prevista la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale per soli 20 giorni mentre negli altri concorsi si pubblica per 30 giorni;

6) Nel bando viene inoltre riportato che “Tenuto conto che si è già provveduto ad espletare, con esito negativo, le procedure di mobilità obbligatoria in ossequio all’art. 34-bis decreto legislativo 30 marzo 2001 n°165”, si chiede la acquisizione di tutta la documentazione relativa a tale procedura;

7) Verifica e chiarimento sull’articolo 11 del bando “Preferenze e precedenze”.

Per quanto sopra si chiede la sospensione immediata della pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale e la convocazione urgentissima della RSU del Comune e delle sigle Sindacali di categoria al fine di pianificare e discutere le procedure relative contenute nelle determine e nel Bando. In caso di mancato convocazione delle parti, la suddetta Organizzazione unitamente alla RSU del Comune attiverà tutte le procedure le forme di protesta prevista dalle leggi e contratti.

Unione sindacale di base – Flavio Zeppa, Silvia Salvatori, Norberto Ciurlanti e Luciano Naselli