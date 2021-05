Concorsone Allumiere, Pasquini caccia Mori - Terzo Binario News

Il sindaco Antonio Pasquini ha cacciato il dirigente Andreea Mori dalla macchina amministrativa di Allumiere.

Decisione nell’aria da tempo e ufficializzata nella determina 83 del 9 maggio.

Il legame fra il palazzo comunale allumierasco e Mori, nell’occhio del ciclone per il Concorsone che ha permesso di assumere molti personaggi sia nel Consiglio regionale che in diverse amministrazioni, come quella di Ladispoli e il caso Fusco, è stato “rescisso – si legge nel documento – per giusta causa”.

Inoltre il Comune prevede di “riservarsi di rivalersi per tutti i danni anche di immagine, patiti e patiendi derivanti direttamente e indirettamente dalle attività illegittime poste in essere dal Dott. Mori durante le fasi del concorso di cui in premessa e nelle successive fasi di esecuzione del medesimo, ivi compresi eventuali danni erariali che potrà eventualmente rilevare la competente sezione della Corte dei Conti”.

Dato atto della imponente campagna di stampa con la quale si è denunciata la presunta illegittimità delle operazioni del predetto concorso.

Dato atto che con delibera di Giunta n. 38 del 14.04.2021 si è reso necessario conferire un incarico all’Avv.to di fiducia del Comune di Allumiere, Dott. Stefano Trippanera per l’elaborazione di un parere pro veritate relativo allo svolgimento del precitato concorso e visto il parere dello stesso Trippanera da cui emerge, dalla disamina della documentazione concernente le operazioni concorsuali, che la predetta procedura concorsuale risulta viziata per i motivi espressi nella stessa.

E ritenuta la estrema gravità del danno all’immagine che sta investendo il Comune di Allumiere a seguito della gestione delle operazioni concorsuali e di quelle successive, in attuazione del concorso stesso, anche in virtù degli accordi intervenuti con le citate Amministrazioni per l’utilizzo della relativa graduatoria” il Comune procede alla rescissione unilaterale.

Infatti l’avvocato Trippanera, nelle conclusioni della sua relazione scrive: “Probabilmente la Commissione esaminatrice, nell’approvare l’elenco degli idonei, è stata indotta in errore dal fatto che inizialmente era previsto un minimo di 21/30 per essere ammessi e successivamente il minimo è stato variato in 31/45. Infatti è accaduto che sono stati ammessi tutti i candidati con un punteggio pari o superiore a 21, non tenendo conto del fatto che il massimo era stato elevato da 30 a 45. La procedura risulta quindi viziata e l’Amministrazione dovrà valutare un annullamento in autotutela, tenendo conto delle prerogative degli interessati”.