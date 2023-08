Concorsone a Santa Marinella, Tidei: “Nessuno dei candidati ha mosso rilievi alla Commissione” • Terzo Binario News

Il primo cittadino però non cita l’articolo 6, il vero nodo della questione

“Devo prendere atto, ancora una volta, che una lettura degli atti, frettolosa e piena di pregiudizio verso questa amministrazione, espone a brutte figure.

Detto questo, invito a leggere attentamente l’articolo 9 del Bando che, all’ultimo punto, riporta testualmente “Conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche più diffuse, contestualmente alla prova orale”.

Nessuno dei candidati, ripeto nessuno, ha fatto rilievi in tal senso alla Commissione. Dal giorno successivo molti si sono interfacciati con gli uffici, per chiedere conferma della pubblicazione dei risultati, senza mai fare accenno a questo aspetto. Sapevano infatti di doversi preparare nella successiva fase concorsuale destinata al colloquio”.

Questo quanto scrive sui social il sindaco Pietro Tidei.

Curioso che sia l’Amministrazione comunale a intervenire, visto che – nel caso in cui fossero avanzati dei ricorsi e stabilito che sia stato commesso un errore – nella questione risulterebbe come parte lesa. Tuttavia va precisato che intanto si tratta di una segnalazione dei concorsisti e non si sa quale possa essere l’esito della storia. Inoltre, a creare l’inghippo non è l’articolo 9 del regolamento, ossia quello a cui fa riferimento il primo cittadino – ma il 6, che sulla preselezione cita: “Qualora il numero delle domande di partecipazione pervenute sia superiore alle 30 unità, e si è andati ben oltre, la selezione potrà essere preceduta da una prova preselettiva consistente in quesiti a risposta multipla diretti a verificare la conoscenza delle materie di cui al presente avviso”. Da cui se ne deduce che i parametri da applicare fossero gli stessi della selezione. Giusto o sbagliato, lo stabilirà chi di dovere.

a.v.