Concorso vigili Ladispoli: spunta il nome di un consigliere di maggioranza fra i candidati - Terzo Binario News

Un consigliere comunale di maggioranza Ladispoli candidato al concorso per vigili urbani indetto dalla stessa amministrazione? Sembra proprio di sì.

A fine ottobre il termine di scadenza delle domande e, rispettando i termini, all’ufficio protocollo sarebbe arrivata la domanda.

Tutto perfettamente regolare se si trattasse di un comune cittadino. Un’azione pienamente legale se si tratta di un rappresentante dei cittadini eletto ma totalmente inopportuna.

Il solo fatto della presenza – se confermata – di un consigliere rappresenta un elemento destabilizzante per la serenità del concorso sebbene le procedure siano trasparenti ma rimane la presenza ingombrante che in situazioni come queste andrebbero evitate.

Nulla da eccepire sulla forma ma nella sostanza la scelta del comune dove candidarsi non è la più appropriata.