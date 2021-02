Concorso vigili a Ladispoli: nominata la commissione - Terzo Binario News

Composta da membri interni a Palazzo Falcone, zero costi aggiuntivi per l’ente

Dopo le polemiche dei mesi scorsi per la presenza di un consigliere comunale candidato al concorso per vigili urbani indetto dal comune di Ladispoli, è stata formata la commissione esaminatrice. Nel Casertano poco tempo fa capitò un precedente simile.

Nella determinazione dirigenziale è scritto: ” Di nominare, ai sensi della vigente normativa in materia e dell’art. 9 del vigente Regolamento sull’accesso agli

impieghi del Comune di Ladispoli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 238/2013 integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 24/01/2020, la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per

esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 6 posti di “Operatore di Polizia Locale” (Cat. giuridica di accesso C1), nelle persone di seguito indicate:

Avv. Mario Paggi – Presidente

Avv. Benedetto Croce – Componente esperto

Sig.ra Alida Campanella – Componente esperta

Sig.ra Annamaria Di Pasquale – Segretaria verbalizzante

“La Commissione, così come sopra costituita, sarà successivamente integrata con ulteriori componenti al fine di garantire il regolare svolgimento della prova sottesa all’accertamento, in sede di colloquio, delle lingue straniere e della prova informatica.

La determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente in quanto non sono dovuti compensi per i Commissari, essendo gli stessi dipendenti dell’Ente e, pertanto la sua efficacia non è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore Ragioneria”.