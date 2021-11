Concorso pubblico a Civitavecchia: pubblicato il bando - Terzo Binario News

È stato pubblicato sul sito del comune di Civitavecchia il calendario del “bando di concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di vari profili professionali a tempo pieno ed indeterminato con riserva del 20% al personale interno ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 – prova scritta”

Tutte le prove si svolgeranno presso il centro congressi “Expo Leonardo Da Vinci” (Salsedine s.r.l.) sito in Via Della Scafa n. 143 – 00054 Fiumicino (RM).

I concorrenti nei giorni ed orari riportati nella scheda on line si dovranno presentare presso la suddetta sede muniti di documento di riconoscimento e green pass in corso di validità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.