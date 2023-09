Concorso musicale "Note sul Mare Civitavecchia Estate": vince il clarinettista Pietro Angelucci, 12 anni • Terzo Binario News

Il 1° settembre nell’Aula Magna del Liceo Musicale “Galilei” si è svolta la finale della seconda edizione del Concorso “Note sul Mare Civitavecchia Estate”.

Anche quest’anno il livello dei partecipanti è stato molto alto e una rosa di giovani talenti si è esibita nel concerto finale, offrendo momenti di grande qualità dal punto di vista tecnico e interpretativo su diversi strumenti: pianoforte, percussioni e tromba. Il vincitore assoluto quest’anno è stato un trombettista eccezionale: Pietro Angelucci, alunno dodicenne che già frequenta l’ultimo anno del triennio, presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Si sono distinti, quasi a pari merito con il vincitore assoluto, anche Giulio Ginobi, piccolo pianista di anni 10 e Flavio Panepinto, percussionista, alunno del M° Lorenzo Amorso, che di fatto ha il merito di essere anche un’eccellenza del Liceo Musicale in tutti gli ambiti disciplinari.

Tra gli alunni del territorio si sono distinti i piccoli pianisti dell’Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria “Manzi – Regina Elena”. La loro partecipazione ha dimostrato come, a un anno dalla scorsa edizione, i giovanissimi alunni guidati dalla prof.ssa Marika Torchio siano maturati musicalmente, ottenendo primi e secondi premi: Mattia Guida e Matilde Sapio 1° premio, Elisabetta Fattori e Gemma Costantini 2° premio. Inoltre, tra i piccoli pianisti civitavecchiesi ha concorso anche Chiara Tazzini che si è classificata al 3° posto.

L’Associazione Arte del Suonare ha contestualmente organizzato il concerto del tedesco Quentin Wachter, uno dei vincitori della prima edizione del Concorso tenuto lo scorso anno nei locali della Cittadella della Musica. Anche il concerto si è tenuto nell’Aula Magna del Liceo, continuando così a portare nel nostro territorio occasioni di scambio e di arricchimento culturale in ambito musicale. Si ringrazia a tal proposito l’Assessore Galizia.

Si ricorda che il Concorso ha visto, per la sua realizzazione, la collaborazione di numerosi Enti di Alta Formazione Artistica e Musicale; già dallo scorso anno infatti, il presidente dell’Ass. Arte del Suonare Maria Luisa Neri, coadiuvata dai docenti del Galilei Mario Camilletti e Sonia Turchi, ha coinvolto Conservatori e Università che hanno patrocinato l’iniziativa, sostenuta fin dall’inizio dall’amministrazione comunale, alla quale si rimanda per il proseguo del progetto nel futuro, auspicando una sempre maggiore attenzione e sensibilità per la diffusione della cultura. È importante ricordare che l’edizione di quest’anno si è potuta svolgere grazie alla disponibilità della Preside Loredana Saetta, attuale Dirigente del Liceo Galilei, che insieme alla ex Dirigente Maria Zeno ha presenziato alla finale e al concerto.