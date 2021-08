Concorso Municipale Ladispoli dal 31 agosto - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale in merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo indeterminato di agente di Polizia locale – categoria c – posizione economica c/1 rende noto che ai sensi del Decreto Legge 105 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ricorda che la prova preselettiva si svolgerà in diverse sessioni composte ciascuna da 90/100 candidati presso la palestra scolastica che si trova all’interno dell’istituto comprensivo “Ladispoli 1” in via Castellammare di Stabia 4 a partire dal 31 agosto 2021 e secondo il calendario stabilito.

Sarà possibile partecipare al concorso per la copertura di sei posti di agente di Polizia locale solo in possesso della certificazione prevista dalla normativa.

Per visionare l’avviso con le misure organizzative ed igienico-sanitarie e il calendario con giorno e ora della prova preselettiva https://www.comunediladispoli.it/concorso-polizia-locale-dal-31-agosto-la-prova-preselettiva-tutte-le-informazioni/notizia