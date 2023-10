Concorso letterario "GIOVANE NARRATIVA" 2023 per gli studenti delle scuole secondarie • Terzo Binario News

L’associazione Il Passo Aps Ets propone un concorso letterario a premi in denaro riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il bando e il documento di presentazione dell’associazione sono già stati inoltrati il 24 agosto con PEC ai Comuni coinvolti e con PE alle scuole superiori presenti nei loro territori .Il bando è rivolto agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado presenti nei comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Manziana, Oriolo, Bassano Romano, Monterosi, Sutri, Nepi, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capranica, Cerveteri.

“L’Associazione Il Passo senza fini di lucro impiega gli avanzi di bilancio in iniziative di promozione sociale e quest’anno abbiamo deciso di destinare quelli del 2002 ed altro all’organizzazione di un concorso a premi in denaro rivolto a giovani studenti che abbiano desiderio di scrivere e raccontare” spiega il presidente Carlo Beciani.

Il concorso è diviso in due sezioni: la A) per gli studenti delle Scuole secondarie di primo grado e la B) per gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado.

Ai Comuni è chiesto il patrocinio gratuito in considerazione delle finalità culturali dell’iniziativa.

il link breve per accedere al post su FB-META : https://tinyurl.com/mr6ztht7

link accesso rapido al bando: https://shorturl.at/bfsQ0