Concorso fotografico del Palio Marinaro: ecco i vincitori - Terzo Binario News

Nei gg. 17-18 Aprile 2021, programmati per lo svolgimento del il Palio Marinaro in onore di S. Fermina ed.2021 ma non disputato causa disposizioni governative emanate per fronteggiare la emergenza nazionale dovuta al Covid-19, si è concluso il Concorso Fotografico on-line dal titolo: ”Il Palio Marinaro in uno scatto”.

Il Concorso e stato ampiamente partecipato e seguito sulle pagine facebook del Palio Marinaro e si è concluso, dopo un avvincente testa a testa a suon di likes, con il seguente risultato:

• 1° cl. con 142 likes: Gennaro Lo Iacono con la foto dal titolo “Aspettando il Palio” – Anni 2020/21;

• 2° cl. con 134 likes: Sandra Centurioni con la foto dal titolo “Emozioni e Felicità”- Anno 2019;

• 3° cl. con 77 likes: Dante Rambozzi con la foto dal titolo “Er Palio Marinaro de ‘na vorta”- Anno 1951.

Si ringraziano tutti i partecipanti che con le loro bellissime foto hanno permesso che si svolgesse il concorso e hanno fatto rivivere alcuni momenti emozionanti del Palio Marinaro degli anni passati. Si ringraziano tutti coloro che hanno apposto i likes sulle foto.

Si ringraziano altresì gli sponsor per i premi messi in palio:

• La Tenuta del Gattopuzzo il Tuo Orto in Città

• Il Ristorante Dolce & Salato della lady chef Patrizia Manunza

• La Pizzeria Red Carpet di Andrea Palmieri.

Le premiazioni avverranno il gg. 24 maggio 2021 alle ore 18,00 c/o Tenuta del Gattopuzzo Agricoltura in Movimento-Il Tuo Orto in Città, Via Don Milani Civitavecchia, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19.