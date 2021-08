Concorso Allumiere, Ardita a Grando: "Annulli le assunzioni a Ladispoli o si va dalle autorità competenti" - Terzo Binario News

“Non vi preoccupate, come diceva il sindaco Grando ‘andrà tutto bene’.

Riferisca in aula consiliare il provvedimento di allontanamento di Mori dal nostro comune e chiarisca quali provvedimenti intende adottare per l’ annullamento del concorso, se non lo dovesse fare chiederemo chiarimenti alle autorità competenti Prefettura di Roma e Procura Regionale della Corte dei Conti.

Non si può fare finta di nulla su vicende giudiziarie che coinvolgono il nostro comune. Il sindaco deve garantire trasparenza, cosa che non sta facendo”.

Giovanni Ardita