Concluso "Vivi il Castello di Santa Severa", il bilancio • Terzo Binario News

Si è conclusa il 31 agosto la programmazione estiva della rassegna estiva “Vivi il Castello di Santa Severa“, con ingresso gratuito promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio.

Il programma ha animato l’estate al mare di villeggianti, turisti e residenti ed ha riscosso un apprezzamento significativo registrando il tutto esaurito per le proposte del cartellone con circa 35.000 persone complessive che hanno scelto sia gli artisti che le proposte culturali in programma nell’antico maniero.

“ Si conclude la straordinaria stagione estiva di Santa Severa, che ha allietato famiglie e turisti soggiornanti sul Litorale Romano, sempre più meta riconosciuta a livello globale, e non solo regionale” – dichiara l’Assessore alla cultura, Renata Simona Baldassarre. “Questo grazie al grande valore naturalistico e storico artistico di un comprensorio che, dal mare al lago, dalla cultura alla enogastronomia, ha tutte le carte in regola per competere con le destinazioni turistiche più note. In questo quadro, si è inserita la programmazione artistica di Santa Severa, perché crediamo fortemente che lo spettacolo sia il moltiplicatore del valore di un territorio, con la sua capacità di creare comunità, incuriosire il viaggiatore, vivificare il patrimonio culturale. Continueremo, dunque, in questa direzione, con l’obiettivo di destagionalizzare sempre di più la programmazione del castello, che deve essere un attrattore tutto l’anno”.

Tanti gli artisti si sono alternati sul palco sempre di fronte a una platea gremita come Samuel Dj set, Marco Sensi, Ezio Greggio, Piotta, Federica Carta, Ghemon, Briga, Lina Sastri, Paola Minaccioni Antonio Giuliani, Elena Bonelli, Sergio Caputo Trio, Marina Rei.

E poi le orchestre, le tribute band e i recital che hanno fatto vivere momenti emozionanti sotto le stelle come le Eroine di Puccini, Xilon Orchestra, il Concerto della Fanfara della polizia di Stato, la band Volo@Planare, il recital Neapolis, ReQueen Tribute Band, il Grande Galà lirico, l’Orchestra di Fiati Uniti per la musica città di Santa Marinella, gli Estro plays Genesis Seconds out, il recital I’ te vurria parlà e la Bio, Blind Inclusive Orchestra.

Non è mancato lo Showcooking con Alessandro Circiello, il cinema di In SCENA sotto le stelle per riscoprire alcuni capolavori del cinema italiano in collaborazione con Centro Sperimentale di cinematografia Cineteca Nazionale. e Ufficio Cinema Regione Lazio e la rassegna letteraria Libri e calici sotto le stelle che ha contribuito a diffondere la cultura con incontri con gli scrittori tutte le domeniche.

E’ stata un’estate ricca di appuntamenti in uno dei luoghi più suggestivi del territorio laziale, un patrimonio di enorme valore storico, artistico e culturale da visitare tutto l’anno anche con le visite guidate e l’offerta culturale del Museo del Mare e della Navigazione antica e del Museo del Castello oltre alla ricettività per giovani e famiglie dell’Ostello.

Dal 2 settembre è tornato l’orario autunnale con apertura dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, mentre sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00. Il lunedì chiuso per riposo settimanale.

Il Castello è un complesso monumentale di proprietà della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea, d’intesa con Mic, Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Tutte le informazioni su www.castellodisantasevera.it

Ufficio stampa Castello di Santa Severa