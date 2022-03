Concluso al liceo Pertini di Ladispoli il progetto "Erasmus+ Skilled" - Terzo Binario News

Si è svolta nella tarda mattinata di ieri, venerdì 25 marzo, nell’Aula Magna del Liceo “Pertini”, la cerimonia finale del progetto Erasmus+ “Skilled”.

Due i gruppi di studenti e docenti stranieri, ospitati dagli studenti di Ladispoli: gli austriaci della Stiftsgymnasium St. Paul, accompagnati dalle professoresse Lisa Szalai e Andrea Potsch e gli spagnoli della scuola IES Joaquin Turina di Siviglia accompagnati dai proff. Juan Montes Adán e Francisco Padilla Sánchez .

A fare gli onori di casa il D.S. Prof.ssa Fabia Baldi, che ha sottolineato la soddisfazione di riprendere i progetti europei dopo la pausa dovuta alla pandemia. Soddisfazione condivisa dal sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, intervenuto all’evento insieme all’assessore alla Pubblica istruzione Fiovo Bitti e al consigliere della Città metropolitana di Roma Federico Ascani, concordi nel mettere in evidenza come il liceo Pertini sia un’eccellenza del territorio.

Il sindaco Grando al liceo Pertini

La cerimonia di saluto si è conclusa con il consueto scambio di doni tra le delegazioni straniere e le referenti del progetto Erasmus, le prof.sse Francesca Dello Vicario e Francesca Passalacqua. Un ringraziamento doveroso va anche a tutti gli altri docenti che hanno collaborato alla riuscita del progetto: le prof.sse Gianna Cappella, Emanuela D’Agostino, Silvia Eastoe, Roberta Pitorri, Sabrina Russo, Marina Saladini, Alice Salvatori Alessandra Sbattella, Claudia Taglietti e il prof. Giovanni Piazza.

L’evento di Ladispoli, se segna la fine delle attività in Italia, non è affatto un addio: dal 24 al 30 aprile otto studenti del “Pertini” saranno ospitati in Spagna, mentre altri otto andranno a trovare i loro corrispondenti in Austria dal 15 al 20 maggio.

Le attività italiane sono iniziate lo scorso 20 marzo e hanno visto il gruppo impegnato quotidianamente in attività didattiche e in escursioni a Roma e a Cerveteri.