Conclusi i lavori per il by-pass, da oggi un sistema di depurazione nuovo ed efficiente per Campo di Mare e Cerenova • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Lavori durati quasi un anno frutto di un lungo iter portato avanti con Acea Ato 2. Mettiamo definitivamente la parola fine alla annosa vicenda del Depuratore di Campo di Mare, oramai vetusto e non idoneo”

“Un sistema di depurazione nuovo ed efficiente. Oggi, è ufficialmente entrato in funzione un nuovo sistema di sollevamento e rilancio idraulico, che ci consentirà di dismettere del tutto il depuratore di Campo di Mare, oramai obsoleto e tecnologicamente arretrato, e di confluire i reflui della Frazione di Campo di Mare direttamente al Depuratore di Cerenova, già gestito da Acea Ato 2 che utilizza le tecnologie più moderne ed efficienti nel rispetto delle norme vigenti in materia ambientale. Un risultato storico, perché mette la parola fine su una vicenda, quella del Depuratore, che la nostra città si trascina da oltre mezzo secolo e che non era più sostenibile. Un’opera dal valore di 800mila euro, realizzata e sostenuta totalmente da Acea Ato 2 senza alcuna compartecipazione di fondi comunali”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che questa mattina insieme ai progettisti e al personale di Acea Ato 2, insieme agli Assessori Matteo Luchetti e Alessandro Gnazi e al Dirigente Fabrizio Bettoni e al Responsabile del Servizio Opere Pubbliche Flavio Nunnari, si è recata in sopralluogo a Campo di Mare proprio nell’area del Depuratore.

“La questione del Depuratore di Campo di Mare è una vicenda che si trascinava oramai da oltre mezzo secolo, dai tempi della lottizzazione degli anni ’60 e che oggi, e di questo non posso che esserne soddisfatta, giunge ad una risoluzione definitiva – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – da sempre il nostro obiettivo è stato quello di far sì che la gestione sia del Depuratore che delle reti idriche di Campo di Mare, passassero ad Acea Ato 2, unificando dunque la titolarità dell’impianto ed oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo, un impegno preso con i cittadini che ancora una volta abbiamo mantenuto”.

“Giungiamo a questo traguardo dopo una lunga serie di incontri e tavoli tecnici iniziati nel 2018 a seguito dei quali con Acea Ato 2 si è convenuto, considerata il tipo di impianto presente a Campo di Mare, di attuare un lavoro ancor più importante, che è proprio quello che abbiamo inaugurato questa mattina – aggiunge il Sindaco Gubetti – l’impianto funziona grazie a 3 pompe da 36kw di cui due in funzione continua e una terza pronta ad attivarsi in caso di emergenze. Il nuovo impianto, completamente gestito da remoto, che consentirà dunque ad Acea Ato 2 di avere sempre sotto controllo l’andamento delle pompe, oltre all’installazione di un gruppo elettrogeno fisso per sopperire eventuali sbalzi di tensione”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ci tengo a ringraziare Acea Ato 2 nella persona del Presidente Marco Salis e tutti gli uffici tecnici ed amministrativi oltre alla STO con il presidente Massimo Paternostro per la continua e proficua collaborazione in tutti questi anni di sviluppo del progetto. Ringrazio inoltre l’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri Matteo Luchetti, l’Assessore all’ambiente Alessandro Gnazi, il Dirigente Fabrizio Bettoni, il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche Flavio Nunnari e tutto il personale degli uffici Opere Pubbliche e Ambiente, per il grande lavoro svolto in questi anni affinché si giungesse all’obiettivo di oggi”.