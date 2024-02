Conclusi i lavori di asfaltatura sulla strada delle Murelle a Montalto Marina • Terzo Binario News

Con la chiusura del cantiere sono terminati in questi giorni i lavori di asfaltatura in Strada delle Murelle a Montalto Marina.

L’opera ha visto il rifacimento di circa 2,5 chilometri di manto stradale: dall’uscita della Statale Aurelia fino all’incrocio con Strada Litoranea.

I lavori, per un importo complessivo di 183mila euro, sono stati in parte finanziati dalla Regione Lazio per una cifra di oltre 93mila euro.

«Si tratta – dichiara il sindaco Emanuela Socciarelli – di un intervento importante per la sicurezza della viabilità del nostro territorio. Ringrazio la Regione Lazio per il contributo finanziario, che ha permesso di realizzare questa opera con un costo contenuto per le casse comunali.

Ringrazio anche i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante il periodo dei lavori. Continueremo a lavorare per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e per rendere Montalto Marina una città sempre più accogliente».