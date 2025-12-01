Conclusa la missione a Wenzhou dell’assessore Scilipoti per Cpc e Pincio • Terzo Binario News

Si è conclusa la missione a Wenzhou dell’Assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti, che si trovava in Cina in qualità di Presidente della Compagnia Portuale di Civitavecchia e che, nell’occasione, ha rappresentato anche il Comune partecipando a un incontro istituzionale organizzato dal Centro Sino-Italiano per la Cooperazione e l’Innovazione Internazionale, anche grazie al supporto del progettista Diego Bevilacqua, insieme alle autorità locali della città cinese.

La missione ha permesso di avviare un confronto diretto con il governo municipale di Wenzhou, una delle principali realtà economiche del delta del fiume Yangtze, con quasi dieci milioni di abitanti e un PIL superiore ai cento miliardi di euro, riconosciuta come culla dell’economia privata cinese e protagonista nei settori dell’elettronica, del manifatturiero avanzato, dell’economia digitale e delle nuove energie.

Nel corso degli incontri ufficiali, in particolare con il Vicedirettore dell’Ufficio Affari Esteri Lou Liaofan, è emerso un forte interesse a costruire un percorso stabile di collaborazione con Civitavecchia, fondato sulle rispettive vocazioni portuali, sulle sinergie culturali e sulle opportunità di sviluppo economico e turistico che un rapporto strutturato potrebbe generare.

Tra i temi affrontati sono state approfondite diverse ipotesi di cooperazione: la creazione congiunta di un museo della storia navale, legato sia al patrimonio archeologico di Civitavecchia sia alle recenti scoperte emerse nel territorio di Wenzhou; scambi turistici bilaterali per favorire l’arrivo di visitatori cinesi nel Lazio e di cittadini italiani nella regione dello Zhejiang; l’apertura, in coordinamento con Regione Lazio e Lazio Innova, di uno showroom dedicato ai prodotti italiani e cinesi per sostenere l’e-commerce transfrontaliero, settore nel quale Wenzhou registra una crescita eccezionale; la valutazione di possibili investimenti destinati a un parco divertimenti, un centro digitale 3D/4D o nuove strutture ricettive.

«Ho trovato una realtà di straordinaria vitalità economica e una forte disponibilità a collaborare con Civitavecchia» dichiara l’Assessore Patrizio Scilipoti. «Pur essendo in missione per la Compagnia Portuale, ho avuto l’onore di rappresentare anche l’Amministrazione comunale in un incontro che ha messo in luce interessi concreti e prospettive di sviluppo in più settori. È un dialogo da proseguire con metodo, perché le opportunità individuate possono tradursi in progetti reali e vantaggiosi per il nostro territorio».

Il Sindaco Marco Piendibene evidenzia la visione strategica dell’apertura internazionale: «Il rafforzamento dei rapporti istituzionali con realtà dinamiche come Wenzhou è un passo importante per accrescere il ruolo di Civitavecchia nel Mediterraneo e per attrarre investimenti, cultura e nuove occasioni di crescita. Guardiamo con grande interesse alle prospettive emerse e continueremo a seguire con attenzione questo percorso, nella convinzione che portare la città in dialogo con i grandi attori globali significhi lavorare concretamente per il suo futuro».