Concerto per l'Ucraina alla chiesa di Campo dell'Oro a Civitavecchia • Terzo Binario News

Il 20 dicembre alle 20 si esibisce l’orchestra giovanile Massimo Freccia

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia, grazie al contributo di Città Metropolitana di Roma Capitale, ha organizzato un evento per manifestare sostegno alle vittime della guerra: il “Concerto Sinfonico – Multimediale di Solidarietà per la Pace in Ucraina”.

L’Orchestra giovanile Massimo Freccia, diretta dal maestro Massimo Bacci, si esibirà il 20 dicembre, alle ore 20, presso la chiesa di San Giuseppe a Campo dell’Oro. L’esibizione sarà arricchita dai fiati solisti della Banda dell’Arma dei Carabinieri e dalla voce recitante di Agostino de Angelis.

«La location della chiesa di San Giuseppe» spiega l’assessore al Turismo Emanuela Di Paolo «è stata individuata per la sala interna molto capiente a forma di ventaglio, quasi come un Auditorium, che può ospitare i 65 musicisti che compongono l’orchestra, oltre al pubblico, che speriamo partecipi numeroso. La struttura è stata scelta con il maestro Bacci perché particolarmente adeguata vista la copertura in legno, perfetta per l’acustica. In più, la presenza dei parcheggi nelle vicinanze agevolerà la partecipazione. Siamo anche felici di poter dare risalto al quartiere di Campo dell’Oro in occasione delle festività natalizie». E in tema di festività, il sindaco Tedesco ha voluto rimarcare come si possa «unire l’intrattenimento di qualità al forte lavoro di sensibilizzazione su un tema così drammatico».

«Città Metropolitana è sempre più attenta agli eventi culturali e alla promozione del territorio» ha dichiarato Antonio Giammusso, consigliere comunale e capogruppo nel Consiglio dell’Area metropolitana, «e una volta di più, con questo progetto, Civitavecchia si conferma faro di sensibilità e partecipazione. Grazie al contributo di Città Metropolitana è stato possibile organizzare un evento di alto profilo gratuito per i cittadini». L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare.